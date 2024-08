Twee keer in het zonnetje: synchroonzwemzusjes gehuldigd in Hoofddorp

Feest in Hoofddorp, want daar is de eerste (ja, éérste) huldiging van Noortje en Bregje de Brouwer! De synchroonzwemsters hebben een geweldige prestatie afgeleverd op de Olympische Spelen in Parijs, door een historische bronzen plak te pakken. En daar zijn ze maar wat trots op bij de zwemvereniging van de dames!

Een van twee, dus. Want zaterdag is er ook in Goirle een grote huldiging. Maar eerst feest in de Noord-Hollandse plaats. Daar waar de tweeling in het zwembad de trainingen heeft gevolgd, worden zij vandaag alvast even goed in het zonnetje gezet.