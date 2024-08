Staatssecretaris: boegeroep naar volleyballer Van de Velde was lullig

Staatssecretaris van Sport Vincent Karremans leeft mee met de veelbesproken beachvolleyballer Steven van de Velde, die tijdens de Spelen van Parijs steeds massaler werd uitgejouwd.

"Hij heeft een fout gemaakt in zijn leven en daar is hij voor gestraft. Dan verdien je een tweede kans. Dus ik vind het voor hem echt heel zwaar dat hij zo werd uitgefloten", zegt de VVD'er tijdens een informeel persmoment bij het TeamNL Huis in Parijs.

'Lullig'

Karremans vindt het "lullig" dat het publiek in het stadion onder de Eiffeltoren Van de Velde steeds meer uitjoelde, in zijn laatste drie wedstrijden elke keer dat hij serveerde. "Ik snap de emotie van het publiek echt wel, maar ik vind het voor hem en zijn teamgenoot heel triest."

De in 2016 voor seks met een 12-jarige veroordeelde Van de Velde (29) vormt een koppel met Matthew Immers (23). Zondag kwam in de achtste finales een einde aan hun bewogen Spelen, tegen de Brazilianen Evandro Goncalves en Arthur Lanci (21-16 21-16).

ANP