Olympiërs onthaald op Schiphol na Spelen in Milaan: 'Mooi dat iedereen hier is'

Met een oranjeloper en al zijn de meeste Nederlandse Olympische atleten maandagmiddag geland op Schiphol na hun Olympisch avontuur in Milaan. Het was een drukte van jewelste op de luchthaven, waar veel familieleden en sportfans de sporters stonden op te wachten. Tot hun eigen verbazing soms.

"Ik had wel verwacht dat er wat mensen zouden staan, maar dit is wel een grotere menigte dan verwacht", zegt schaatser Jenning de Boo tegen Hart van Nederland. Hij won voor Nederland twee keer zilver op zijn eerste Spelen. Shorttrackster Xandra Velzeboer, met meerdere medailles op zak, vond vooral de verrassing in de lucht bijzonder. "Bijzonder dat die straaljager voorbij vloog. Mooi dat iedereen hier is."

Tijdens de vlucht konden de atleten uit het raam een Nederlandse straaljager zien, met een papiertje in de cockpit met de tekst 'Welkom thuis TeamNL'.

Familie

Tussen de fans stonden ook veel familieleden van de sporters. Een aantal van hen was bij de wedstrijden in Milaan aanwezig, maar bleef niet de volledige twee weken, zoals de atleten. Het gezin van Jorrit Bergsma is daar een voorbeeld van. Zijn zoontje staat hem ook op te wachten. Als zijn vader door de deuren van de bagagehal komt, krijgt hij meteen een knuffel. "Ik wil graag gaan mountainbiken", zegt het jongetje als hem wordt gevraagd wat hij als eerste wil doen.

Na het feestelijke ontvangst op Schiphol is het nog niet klaar voor de olympiërs. Donderdag is er nog een huldiging in Heerenveen. Eerst gaat de ploeg die een medaille heeft gewonnen dinsdag nog langs bij de koning.