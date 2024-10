Alleen maar winnaars op speciaal wintersportevent voor verstandelijk beperkten

Het gaat hier niet om de allersnelste of allerbeste. Maar toch moet je bloedfanatiek zijn bij de Special Olympics World Games zaterdag in Bergen. Een wintersportevenement dat is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 50 atleten verschenen hier aan de piste om, elk op hun eigen niveau, een plekje op het podium te veroveren. En uiteindelijk, waren ze allemaal winnaars.

De Special Olympics maakt deel uit van een wereldwijde beweging in meer dan 190 landen en zet zich in om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door het organiseren van sport. Naast het sportplezier, de vele gezondheidsvoordelen zorgt Special Olympics voor persoonlijke groei bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bekijk het wintersportevenement voor verstandelijk beperkten in de video bovenaan dit artikel en zie hoe de deelnemers genieten.

En waar het bij de Paralympische-, en Olympische Spelen draait om topsport, draait het hier om de recreatieve wedstrijdsport. Alle deelnemers worden ingedeeld op een niveau om ervoor te zorgen dat iedere wedstrijd een eerlijke en gelijkwaardige strijd is.