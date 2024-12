Wereldkampioen Verstappen pakt punt tijdens sprintrace Qatar, Piastri wint

Max Verstappen is als achtste geëindigd bij de laatste sprintrace van dit seizoen. Hij scoorde daarmee precies één punt voor het kampioenschap. Het maakte voor de coureur van Red Bull niet echt uit, want de Nederlander verzekerde zich vorige week in Las Vegas al van zijn vierde wereldtitel, zo is te zien in bovenstaande video.

Verstappen klaagde in de sprintrace opnieuw over zijn auto, waarin hij weinig grip had op de snelle baan in de woestijn. "Er is niet mee te rijden. Geen grip en op koude banden is dat nog minder", verklaarde de Nederlander bij Viaplay zijn slechte start. Hij zakte bij de start zelfs van de zesde naar de negende plaats. Halverwege haalde hij Pierre Gasly van Alpine in om een positie op te schuiven.

"Het is alsof ik in een rallyauto rijd. Ik had beter met mijn vader mee kunnen doen in de Spa Rally, dan had ik meer kans gehad", verwees de viervoudig wereldkampioen naar zijn vader Jos, die een nieuwe carrière in de rallysport heeft ontdekt.

Piastri wint sprintrace

Oscar Piastri heeft de sprintrace gewonnen. De coureur van McLaren kreeg de zege cadeau van zijn teamgenoot Lando Norris, die de hele race aan de leiding had gereden en op de laatste meters voor de finish inhield om de Australiër voorbij te laten. George Russell van Mercedes eindigde als derde in de korte race over 100 kilometer bij de Grote Prijs van Qatar.

De kwalificatie begint zaterdag om 19:00 uur Nederlandse tijd

ANP/Hart van Nederland