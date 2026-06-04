Olav Mol en Jack Plooij gaan live F1 voorbeschouwen op KIJK

Een zomer vol Europese Formule 1 races staat voor de deur. Komende zondag 7 juni vindt de Grand Prix van Monaco plaats, maar dat is niet alles waar fans naar uit kunnen kijken. Olav Mol en Jack Plooij hebben er zoals altijd ook zin in én komen nu met een gloednieuwe exclusieve voorbeschouwing, live te zien op KIJK.

Vorige maand behaalde de Nederlandse coureur Max Verstappen zijn eerste podiumplaats van het seizoen tijdens de GP in Canada. Momenteel staat hij op de zevende plaats in het klassement, terwijl Andrea Antonelli de eerste plaats nog bezet houdt.

Bekende stemmen

Wie helemaal op de hoogte wil zijn van al het nieuws en uitgebreide analyses rondom Formule 1 zit bij KIJK goed. In GP Voorbeschouwing met Olav en Jack duiken de mannen diep in alles wat eraan zit te komen op het asfalt.

Wie zit er goed in de wedstrijd, welke auto is het best, waar liggen de kansen en welk talent moeten we in de gaten houden? Dit soort thema’s en nog veel meer zal voorbijkomen in de voorbeschouwingen. Op een manier die voor fans bekend is en gewaardeerd wordt. De stemmen van Olav en Jack en hun deskundige blik zijn al langer te horen in de media, waaronder bij Grand Prix Radio.

Exclusief op KIJK

GP Voorbeschouwing met Olav en Jack zie je voorafgaand aan de race live op streamingsplatform KIJK. Daar zie je ook andere sport gerelateerde programma’s, zoals de podcast Lifegoals.