Max Verstappen valt uit in Grote Prijs van Groot-Brittannië

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië met nog vijf ronden te gaan uitgevallen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed op de derde plaats toen hij met zijn Red Bull in de grindbak terechtkwam.

Verstappen was op het circuit van Silverstone als zevende gestart. Hij was bezig aan een goede race en leek zeker van zijn derde podiumplek van het seizoen, na de derde plaats in Canada en de tweede plaats in Oostenrijk. In de slotfase gleed de Red Bull van de Nederlander echter van de baan in 'Stowe corner'.

Charles Leclerc heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië zijn eerste zege in de Formule 1 sinds 2024 geboekt. De Monegask van Ferrari won op het circuit van Silverstone voor de Britse coureurs George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari).