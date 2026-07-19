Max Verstappen 'tevreden' met 3de plek in Grote Prijs van België

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van België in de Formule 1 als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest de zege op het circuit van Spa-Francorchamps laten aan de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Charles Leclerc uit Monaco eindigde in de Ferrari als tweede.

Max Verstappen was tevreden na zijn derde plaats in de Grote Prijs van België. De viervoudig wereldkampioen moest alleen de Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) voor zich dulden. "Om op het podium te staan is best goed, de derde plaats is goed", zei Verstappen in het flashinterview.

In het wereldkampioenschap leidt Antonelli met 204 punten. De Brit Lewis Hamilton staat tweede met 159 punten. Zijn landgenoot George Russell, die in de eerste ronde uitviel, staat derde met 154 punten. Max Verstappen is zevende met 91 punten. De coureurs rijden voor de zomerpauze volgende week nog de Grote Prijs van Hongarije.

Verstappen voorbijgestoken

Verstappen startte op de voorste rij, nadat hij in de kwalificatie door een slipstream van zijn teamgenoot Isack Hadjar als tweede achter Antonelli was geëindigd. Onderin de Eau Rouge passeerde de Nederlander Antonelli, maar die nam aan het einde van het rechte stuk de leiding weer over. Verstappen werd ook nog voorbijgestoken door Leclerc.

In de bochtencombinatie Les Combes raakte George Russell de auto van Lewis Hamilton en schoot van de baan. Voor Russell was het de tweede uitvalbeurt dit seizoen. Verstappen nam na de herstart in de zesde ronde weer de tweede plaats over van Leclerc, maar zag daarna Antonelli verder wegrijden.

De Nederlander ging aan het einde van de 17e van 44 ronden naar de pits en wisselde naar de harde band. Leclerc maakte echter een pitstop onder de virtual safetycar en wist daardoor voor Antonelli en Verstappen te blijven.

Verstappen: lastige race

Antonelli greep in de 34e ronde de leiding, maar had Leclerc kort achter zich. Verstappen reed derde op ruime achterstand, maar wist die plek te verdedigen tegen Oscar Piastri en Hamilton.

Hadjar startte achteraan door het vervangen van de motor en enkele andere onderdelen. Hij stopte vroeg in de race onder de safetycar en rukte daarna op naar de zesde plaats.

Verstappen had voorafgaand aan de race op zijn favoriete circuit gezegd dat het een lastige race zou worden, omdat de Red Bull moeite heeft met het managen van de energie. Toch reed hij naar zijn derde podiumplaats van dit seizoen na de derde plaats in Canada en de tweede plek in Oostenrijk.