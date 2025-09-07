Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Max Verstappen gaat er met de winst vandoor in Italië

Max Verstappen gaat er met de winst vandoor in Italië

Formule 1

Gisteren, 16:23

Link gekopieerd

Max Verstappen heeft de coureurs van McLaren en Ferrari te kijk gezet in de Grote Prijs van Italië. De viervoudig wereldkampioen won op indrukwekkende wijze de race op Monza. Hij reed zo'n beetje van start tot finish aan de leiding.

Het hele seizoen klaagde de Nederlander over de kuren van zijn auto, maar op het snelste circuit ter wereld had het team van Red Bull de afstelling gevonden waarmee de Limburger ineens in de snelste auto reed en een van de snelste races ooit in de Formule 1 won.

Lando Norris van McLaren kwam als tweede over de finish op 19 seconden achterstand, terwijl Oscar Piastri in zijn McLaren als derde eindigde. De Australiër behield wel de leiding in het kampioenschap. Charles Leclerc werd in zijn Ferrari vierde.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP

Lees ook

Zo ziet het circuit in Zandvoort eruit door de ogen van Max Verstappen
Zo ziet het circuit in Zandvoort eruit door de ogen van Max Verstappen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.