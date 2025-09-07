Max Verstappen gaat er met de winst vandoor in Italië

Max Verstappen heeft de coureurs van McLaren en Ferrari te kijk gezet in de Grote Prijs van Italië. De viervoudig wereldkampioen won op indrukwekkende wijze de race op Monza. Hij reed zo'n beetje van start tot finish aan de leiding.

Het hele seizoen klaagde de Nederlander over de kuren van zijn auto, maar op het snelste circuit ter wereld had het team van Red Bull de afstelling gevonden waarmee de Limburger ineens in de snelste auto reed en een van de snelste races ooit in de Formule 1 won.

Lando Norris van McLaren kwam als tweede over de finish op 19 seconden achterstand, terwijl Oscar Piastri in zijn McLaren als derde eindigde. De Australiër behield wel de leiding in het kampioenschap. Charles Leclerc werd in zijn Ferrari vierde.

ANP