Max Verstappen 'dik tevreden' met poleposition in Azerbeidzjan

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf poleposition. In een door crashes ontsierde kwalificatie in Bakoe was de regerend wereldkampioen in de Red Bull de enige die een eerder neergezette tijd van Carlos Sainz in de Williams kon verslaan.

De Spanjaard staat naast Verstappen zondag bij de start. Op de tweede startrij staat de Racing Bull van Liam Lawson en de Mercedes van Kimi Antonelli. McLaren-coureur Oscar Piastri crashte in de derde kwalificatiesessie en start als negende. Zijn teamgenoot Lando Norris vertrekt vanaf de zevende positie.

Verstappen dik tevreden

Max Verstappen was dik tevreden na een lange en moeizame kwalificatie van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De regerend wereldkampioen van Red Bull greep de pole na een door crashes ontsierde kwalificatie.

"Het was een lange kwalificatie, er waren veel rode vlaggen, daarom was het moeilijk om een goede ronde eruit te krijgen", zei Verstappen in het interview op de baan na de kwalificatie. "De derde kwalificatiesessie was ook nog moeilijk met de regen. In de laatste ronde moest ik alles geven en ik had niet eens meer de beste banden na alle rode vlaggen."

Sainz was een van de drie coureurs die een tijd hadden neergezet voordat de sessie werd onderbroken door een rode vlag na een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na de hervatting reed ook Piastri in de muur, waardoor de kwalificatie opnieuw met een rode vlag werd onderbroken en Verstappen zijn ronde net niet kon afmaken.

Tijdens de tweede onderbreking begon het opnieuw te regenen, waardoor de coureurs na de hervatting niet meer aan de tijd van Sainz konden tippen, met uitzondering van Verstappen. Die dook ondanks de enigszins natte baan met een tijd van 1.41,117 bijna een halve seconde onder de tijd van Sainz.

Muur ontwijken

De kwalificatie in Bakoe liep bijna een uur uit door crashes of coureurs die zich hadden verremd. In de eerste kwalificatiesessie waren er rode vlaggen na incidenten met Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. In de tweede sessie ging het mis bij Oliver Bearman en greep onder anderen Lewis Hamilton naast een plek in de top tien.

De laatste kwalificatiesessie lag twee keer stil. Eerst zette Leclerc, goed voor de pole in de afgelopen vier jaar in Bakoe, zijn Ferrari in de muur. Daarna deed Piastri dat met zijn McLaren. Norris kon in zijn enige snelle ronde de muur maar net ontwijken, maar kwam niet verder dan de zevende plaats, nog achter Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda.

De Grote Prijs van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur.

ANP