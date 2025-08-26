Hollywood-ster onthult F1-comeback Pérez in opvallende video

De oud-teamgenoot van Max Verstappen, de Mexicaan Sergio Pérez, keert terug in de Formule 1. Samen met de Fin Valtteri Bottas gaat hij racen voor het nieuwe team van Cadillac. Dit team maakt vanaf volgend seizoen zijn debuut in de sport.

In een gelikte Amerikaanse promotievideo, waarin de coureurs worden opgeroepen door acteur Keanu Reeves (onder andere bekend van The Matrix), worden de twee mannen aangekondigd als de eerste rijders van het team. Daarmee wordt Cadillac het elfde team op de Formule 1-grid vanaf komend jaar.

Bekijk hier de aankondiging van het nieuwe team:

Veteranen

"Er zijn heel veel geweldige coureurs. Uiteindelijk waren het de ervaring en het leiderschap van deze twee individuen die het verschil hebben gemaakt", liet teambaas Dan Towriss weten.

Pérez (35) maakt de geruchten waar en keert dus terug in de autosport. Hiervoor zat hij vanaf 2021 bij Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Na meerdere succesvolle jaren moest hij door tegenvallende resultaten vlak voor de kerst van 2024 het veld ruimen voor de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Hij is overigens alweer vervangen is door de Japanner Yuki Tsunoda. Pérez verdween daarna uit de F1. Tot nu.

Valtteri Bottas (35) reed jarenlang naast Lewis Hamilton bij Mercedes en reed de laatste jaren voor Kick Sauber. Dit jaar was hij reservecoureur bij Mercedes. Beide mannen worden gezien als veteranen, omdat ze samen meer dan vijfhonderd grand prix's hebben gereden.

ANP