Grand Prix Austin: Max Verstappen eindigt als derde, maar Norris loopt niet in

Het is Max Verstappen weer niet gelukt om als eerste te finishen op de Grand Prix in de Verenigde Staten in Austin. Hij haalde wel het podium. Verstappen eindigde als derde, nadat Lando Norris een penalty kreeg. Doordat zijn grote concurrent Norris vierde werd, loopt hij niet op Verstappen in.

Bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten is Verstappen dus iets uitgelopen op Norris. De zege ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Verstappen staat in het wereldkampioenschap van de Formule 1 met nog vijf races te gaan op 354 punten. Norris heeft met 297 punten er 57 minder. Leclerc heeft door zijn zege 275 punten.

In 2022 brak er groot feest uit in Zandvoort toen Max Verstappen daar won:

29:41 Groot feest in Zandvoort na overwinning Max Verstappen

Weer eens een zege

Verstappen greep zaterdag tijdens de kwalificatie net naast poleposition voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lando Norris was sneller.

Verstappen had gehoopt na acht races weer eens een zege te kunnen pakken op een Grand Prix, maar dat is hem niet gelukt. Het is alweer een paar maanden geleden dat Max eerst werd op een Grand Prix. De laatste keer was in juni op de Grand Prix van Spanje. Op de sprintrace in Austin werd Verstappen zaterdag wel eerste.

ANP