Zeer druk in Hamburg: politie houdt Oranjefans tegen na mars

Het is erg druk in het Duitse Hamburg in aanloop naar de EK-wedstrijd Polen-Nederland, en dat levert ook hier en daar wat opstoppingen op, zoals je in de video hierboven ziet.

De duizenden Nederlandse supporters zijn onderweg naar het Volksparkstadion in Hamburg voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen, die om 15.00 uur begint. Het overgrote deel van de fans reist met de tram, omdat het stadion enkele kilometers van het fanplein ligt. Daar eindigde rond 11.30 uur de uitbundige fanmars.

Supporters zonder kaartje kunnen de wedstrijd op het plein volgen via een groot scherm. De politie roept bij het station in het Nederlands op om niet te dringen. Per keer worden vijfhonderd mensen toegelaten, meldt een ANP-verslaggever. Na de tramrit worden de supporters met shuttlebussen naar het stadion gebracht.

Voor de wedstrijd tegen Polen zijn er 15.000 kaarten verkocht aan Nederlandse supporters. Hamburg heeft geschat dat er in totaal zo'n 40.000 Nederlandse supporters de stad zullen bezoeken. De sfeer is zeer goed, maar de autoriteiten blijven alert om alles in goede banen te leiden.

Het laatste nieuws over EK Voetbal 2024 Het Nederlands elftal bij de mannen treedt in juni aan op het UEFA EURO 2024 in Duitsland, oftewel het Europees Kampioenschap voetbal. Maar wanneer speelt Oranje in aanloop daar naartoe en tijdens het EK? Je leest alles over het EK op deze pagina. Het Europees Kampioenschap voetbal begint voor Oranje op 16 juni 2024, maar daarvoor speelt het Nederlands elftal nog een aantal vriendschappelijke interlands. Speelschema Nederlands elftal op EK 2024 in Duitsland Alle wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens UEFA EURO 2024 worden uitgezonden op NPO 1, 2 of 3. Bekijk hier het speelschema: 16 juni, 15.00 uur: Polen-Nederland, in het Volkspark Stadion in Hamburg.

21 juni, 21.00 uur: Nederland-Frankrijk, in de Red Bull Arena in Leipzig.

25 juni, 18.00 uur: Nederland-Oostenrijk, in het Olympiastadion in Berlijn. Als het Nederlands elftal weet door te stoten naar de achtste finale, is het afhankelijk van de eindpositie in groep D waar en wanneer de volgende wedstrijd zal plaatsvinden. Lees hier alles over die mogelijkheid.

Hart van Nederland/ANP