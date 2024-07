Torenhoog vertrouwen in winst van Oranje op Oostenrijk

Op de ochtend van de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk is het vertrouwen in Oranje hoog, zo blijkt uit onderzoek onder voetbalfans. Maar liefst 71 procent van de respondenten denkt dat Oranje van de Oostenrijkers zal winnen.

Met een overwinning zou Nederland als eerste of tweede zal eindigen in groep D, afhankelijk van het verschil in doelsaldo bij een eventuele winst van Frankrijk op Polen.

Om 18.00 uur speelt Nederland in het Olympiastadion in Berlijn de derde groepswedstrijd tegen Oostenrijk. 24 procent van de fans denkt dat het op een gelijkspel zal uitlopen. Slechts 5 procent denkt dat Oranje gaat verliezen van de Oostenrijkers.

Tot nu toe hebben de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel elke uitslag goed voorspeld, met een winst tegen Polen en een gelijkspel tegen Frankrijk. Een winst tegen Oostenrijk ligt ook volgens Google in de lijn der verwachting: op dit moment geeft de techgigant in op 44 procent kans op winst voor Nederland, 26 procent kans voor Oostenrijk, en 30 procent kans op gelijkspel.