Kom in de oranjestemming voor eerste EK-wedstrijd met Hart van Nederland

Zondag hoef je geen moment te missen van de voorbereidingen voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK in Duitsland, wanneer ze het opnemen tegen Polen. Hart van Nederland is zondag vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur live met een speciale live-uitzending, rechtsreeks vanuit speelstad Hamburg.

Deze uitgebreide live-uitzending brengt je in de feeststemming en helpt je toe te leven naar de spannende wedstrijd tegen Polen. Gedurende deze vier uur krijg je een inkijkje in de sfeer bij de supporters daar en de festiviteiten in de stad. Ook spreken we Oranjefans en doen we liveverslag vanuit het hart van de Oranje-gekte.

Schakel morgenochtend dus in op SBS 6 en beleef de opbouw naar de belangrijke eerste wedstrijd van het Nederlands elftal alsof je er zelf bij bent.

Tegenstanders Oranje

De eerste tegenstander in poule D is Polen. Die wedstrijd begint om 15.00 uur. Verder speelt Nederland in de poule nog tegen Frankrijk op vrijdag 21 juni en tegen Oostenrijk op dinsdag 25 juni.