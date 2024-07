Dit wordt de winnaar van Nederland - Oostenrijk, als het aan kat Nimbus ligt

Bij dit EK hebben we na het heengaan van voorspelkoe Sijtje opnieuw een dier dat voorspellingen doet. Kat Nimbus voorspelt alle wedstrijden op het Europees Kampioenschap. Voor Nederland is het te hopen dat zijn voorspelling over Nederland-Oostenrijk niet klopt.

Op een tafel staan drie bakjes met kattenvoer. Elk bakje biedt een uitkomst: winst, gelijkspel of verlies. Aan Nimbus de keus voor welk bakje hij kiest.

Nimbus loopt de tafel op richting zijn doel. Even kijkt hij nog naar het bakje met 'Nederland', maar de keuze heeft hij al gemaakt. Hij ruikt en kijkt in het bakje van 'Oostenrijk'. Volgens Nimbus gaat Oostenrijk winnen.

Vorige voorspelling

De vorige voorspellingen van de kat bieden nog geen zekerheid. Bij Nederland-Frankrijk zat Nimbus er naast. Hij voorspelde toen dat we zouden verliezen. De eerste groepswedstrijd tegen Polen werd dan weer goed voorspeld.