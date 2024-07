De scenario's voor de achtste finales: hier speelt Oranje voor tegen Oostenrijk

Nog even en het is zover: dan speelt het Nederlands Elftal de laatste groepswedstrijd op het EK. In het Olympiastadion in Berlijn is Oostenrijk de tegenstander en hoewel Nederland al zeker is van de volgende ronde, is er nog veel om voor te spelen.

Dat Oranje al zeker is van de volgende ronde heeft alles te maken met de resultaten van maandagavond. Omdat Albanië niet van Spanje wist te winnen, zit Nederland sowieso bij de vier beste nummers drie die een plekje verdienen bij de laatste 16.

Naast de nummers een en twee gaan de vier beste nummers drie uit de zes groepen ook door naar de volgende ronde. De twee slechtste nummers drie vallen dus af. Nederland heeft na de winst op Polen en het gelijkspel tegen Frankrijk nu 4 punten, meer dan de nummers 3 Hongarije in groep A en Kroatië in groep B uit drie wedstrijden bij elkaar hebben gespeeld.

Mogelijke scenario's en tegenstanders

Ondanks dat Oranje al zeker is van een de volgende ronde is, zou Oranje zichzelf een dienst bewijzen door vanavond een goed resultaat te boeken. Hoe dat zit en wat de scenario's precies zijn, is te lezen in het overzicht hieronder.