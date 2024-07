Bekijk hier de hoogtepunten terug van de speciale EK-uitzending live vanuit Hamburg

Wat een feest in aanloop naar de eerste wedstrijd van Oranje op het EK in Duitsland. Zondagmiddag trapt Nederland af tegen Polen. Hart van Nederland was op meerdere plaatsen in Hamburg aanwezig om de sfeer en gezelligheid in beeld te brengen.

Hierboven zie je de hoogtepunten van de ochtend. De oranjemars richting de fanzone en het stadion. Ook maakten we een ritje op de oranjebus en sprongen we mee met de muziek van Snollebollekes.

Nederland trapt om 15.00 uur af tegen Polen. De volgende tegenstanders in de poule zijn Frankrijk en Oostenrijk.