Balen: goal voor Nederland afgekeurd vanwege buitenspel

Een goal van Xavi Simons in de groepswedstrijd tegen Frankrijk vrijdagavond is afgekeurd. De jonge voetballer scoorde in de 69e minuut, maar hij werd afgekeurd vanwege een buitenspel van Dumfries.

Als Nederland vrijdagavond van Frankrijk wint, is Oranje zo goed als verzekerd van een plek in de achtste finales. Bij een gelijkspel staan Nederland en Frankrijk allebei bovenaan in de poule. Nederland zou dan nog derde kunnen worden als ze de volgende wedstrijd verliezen.

Wanneer Frankrijk er vrijdagavond met de winst vandoor gaat, blijft Oranje op een gedeelde tweede plaats met Oostenrijk. Vooralsnog hoeft Nederland zich dus nog geen zorgen te maken.

De laatste groepswedstrijd is aanstaande dinsdag om 18.00 uur tegen Oostenrijk.