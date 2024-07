Alles wat je moet weten over Nederland-Oostenrijk

Dinsdagavond speelt Oranje zijn laatste groepsduel op het EK in Duitsland. Hoe staat Oranje ervoor? Waar is de wedstrijd te zien? Hart van Nederland zet het voor je op een rij.

Na de winst tegen Polen (2-1) en het gelijkspel tegen Frankrijk (0-0), zijn de pijlen van het Nederlands elftal gericht op Oostenrijk. Als Oranje wint en de Fransen spelen gelijk of verliezen, dan eindigen ze als groepswinnaar. Als Frankrijk en Nederland beide gelijkspelen of winnen is het doelsaldo leidend voor plek 1 en 2.

Oostenrijk kan ook nog groepswinnaar worden. Daarvoor moeten ze na het verlies tegen de Fransen (0-1) en de winst tegen Polen (3-1) wel drie punten pakken tegen Nederland. De Fransen moeten in dat geval verliezen of gelijkspelen. Bij gelijkspel tegen Nederland is de kans heel groot dat Oostenrijk doorgaat als een van de beste nummers drie.

Beide één geblesseerde

Bij het Nederlands elftal is er één twijfelgeval. Joshua Zirkzee heeft maandagmiddag niet meegetraind. De spits is ziek. Bij het wegvallen van Zirkzee heeft Ronald Koeman de keuze tussen Memphis Depay, Wout Weghorst of Brian Brobbey als aanvalsleider.

Oostenrijk moet zeker iemand missen. Feyenoorder Gernot Trauner viel in de vorige wedstrijd geblesseerd uit.

Bij Oostenrijk spelen ook nog andere spelers die een verleden hebben bij een eredivisieclub, zoals Maximilian Wöber en Florian Grillitsch (beiden ex-Ajax), Philipp Mwene (ex-PSV) en Marko Arnautovic (ex-FC Twente).

Eerste keer

Het Olympiastadion is dinsdagavond het decor voor het voetbalgevecht. Nooit eerder speelde Oranje hier een wedstrijd. Het stadion biedt plek aan zo'n 74.000 fans. De KNVB schat dat er ongeveer 40.000 Nederlanders afreizen naar Berlijn om de wedstrijd om wat voor manier dan ook mee te maken.

Mocht je geen ticket hebben, dan kan je fijn vertoeven bij de fanzone van de UEFA bij de Brandenburger Tor. De officiële Oranje Fanzone kan natuurlijk ook en is op de Hammarskjöldplatz. De befaamde Oranjemars vertrekt in de loop van de middag naar het Olympiastadion.

Mocht je niet in Duitsland zijn of in een oranjecafé willen kijken, kan je de wedstrijd thuis vanaf 18.00 zien op NPO1, ZDF en BBC2.