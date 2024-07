Twee supporters veroordeeld voor rookbommen bij PEC Zwolle

Twee mannen van 23 en 24 jaar zijn woensdag veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken voor het tot ontploffing brengen van rookbommen in het stadion van PEC Zwolle. De bommen werden in het uitvak op afstand tot ontploffing gebracht.

De bommen zijn geplaatst enkele dagen voorafgaand aan het voetbalduel op 17 september 2023 tussen PEC een aartsrivaal Go Ahead Eagles. Toen de rookbommen afgingen, ontstond er paniek in het uitvak. Mensen kregen last van hun ogen en hadden moeite met ademhalen. Enkele supporters werden onwel en een steward viel flauw. Zij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Het duel werd vervolgens korte tijd stilgelegd.

Het incident leverde tien slachtoffers op. Beide verdachten noemden de actie ludiek. "Het is complete waanzin dat te zeggen als er dan zoveel mensen klachten van ondervinden", vond de rechter in Zwolle.

'Ludiek'

Verdachte Stan van den B. (23) was enkele dagen voor het incident in het stadion. Hij gaf toe een tas onder het uitvak neergelegd te hebben. Volgens de Zwolse verdachte Ruben S., lid van een supportersvereniging van PEC, was het een ludieke actie. Het idee rookbommen met een ontsteker tot afstand in een uitvak tot ontploffing te brengen was afgekeken van een Duitse voetbalclub. Hij was naar eigen zeggen niet betrokken bij het tot ontsteking brengen van de bommen.

De officier van justitie eiste 6 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. "Door het gedrag van de harde kern van PEC is grote schade toegebracht aan het voetbal in het algemeen en de club zelf in het bijzonder", zei de officier van justitie. Ook voor andere incidenten rond wedstrijden van PEC in de eerste helft van afgelopen seizoen worden supporters vervolgd, zei hij.

Geweldsincidenten tijdens andere wedstrijden

Beide supporters stonden ook terecht voor geweldsincidenten tijdens wedstrijden tegen Sparta en Heracles. De rechter vond alle feiten bewezen, maar achtte een taakstraf meer op zijn plaats.

De derby tussen de clubs uit Deventer en Zwolle is vaak beladen. In juni 2023 legde de burgemeester van Deventer nog enkele hooligans uit zijn eigen stad dwangsommen op nadat ze met tegenstanders van PEC in het openbaar hadden gevochten.

ANP