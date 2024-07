Van monteur naar eigenaar: Kris koopt oud vliegtuig van koning

Dat je een eigen vliegtuig hebt, is al indrukwekkend, maar als dat ook nog eens het oude vliegtuig van de koning is, is dat echt bijzonder. Kris Bleyenberg uit Hulst heeft het voormalige regeringsvliegtuig, waarin koning Willem-Alexander zijn vliegbrevet haalde, gekocht.

10 jaar geleden werkte Kris als monteur aan dit toestel en hij had nooit gedacht dat hij het ooit zou bezitten. Het vliegtuig heeft nog steeds het aangepaste logo van het Koninklijk Huis en het interieur dat prinses Beatrix ooit heeft uitgekozen.

Kris is van plan het vliegtuig op te knappen en te verkopen, zoals hij dat vaak met vliegtuigen doet voor zijn bedrijf. "Dit kwam per toeval op mijn pad terecht", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het toestel heeft wel wat onderhoud nodig, maar verder niks speciaals.

Hoe het toestel eruitziet, zie je in de video bovenaan dit artikel.