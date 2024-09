Oranjefans zijn er klaar voor: eersten verzamelen zich al bij Paleis Noordeinde

De eerste koningshuisliefhebbers hebben zich rond 7:30 uur verzameld achter de hekken bij Paleis Noordeinde in Den Haag. De Oranjefans doen hun uiterste best om een glimp van het koningspaar op te vangen.

Oranjefan Oscar Meijer uit Amersfoort is een van de mensen die al van de partij is. Samen met zijn mede-royaltyliefhebber Els staat hij de pers te woord. Sinds 1983 is Meijer een vaste toeschouwer van Prinsjesdag. Hij en Els maken er altijd een meerdaags uitje van, waarbij ze in Den Haag overnachten.

Maandag was de generale repetitie van de paarden om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de grote dag:

1:45 Generale repetitie voor de Prinsjesdagpaarden op het Scheveningse strand

Statement

Ook Ilonka Perfors uit Hardenberg komt al meerdere jaren naar Noordeinde op Prinsjesdag. Deze dinsdag draagt ze een hoge zwarte hoed versierd met oranje veertjes.

Ze komt voor het bekijken van de koetsen en de kleding van de leden van het koningshuis, maar aan haar hoed hangt ook een briefje met een statement tegen de voorgenomen btw-verhoging op onder meer cultuur. "Het is een belangrijk deel van de opvoeding, theater, een goed boek lezen." Dat deze zaken duurder worden gemaakt door het nieuwe kabinet noemt ze "jammer". ANP