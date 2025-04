ZIEN: Koning 'speelt mee' bij Koningsspelen in Roosendaal

In Roosendaal hebben koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de dertiende editie van de Koningsspelen afgetrapt, op basisschool KPO De Vlindertuin. Met optredens van Kinderen voor Kinderen en een vrolijk Koningsontbijt begon een feestelijke dag.

Presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker begeleidden het programma, waar ook olympisch kampioene Suzanne Schulting en kersvers wereldkampioen Joep Wennemars zich onder de kinderen begaven. Richard Krajicek, een van de drijvende krachten achter de Koningsspelen, was erbij om te benadrukken hoe belangrijk het is dat kinderen op een leuke manier in beweging komen.

Ook schooldirecteur Kamal Assou vertelt trots over het belang van gezond leven en samen plezier maken, is te zien in bovenstaande video.