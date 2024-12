Kijk hier de kersttoespraak van koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander houdt eerste kerstdag traditiegetrouw zijn jaarlijkse kersttoespraak. De boodschap is vrijdag opgenomen in de Witte Eetzaal op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning en zijn gezin.

Hart van Nederland zendt de toespraak om 13.00 uur live uit op hun website.

Zelf geschreven

De kerstboodschap is de enige toespraak die de koning zelf schrijft. Vorig jaar sprak hij over "een harde afrekencultuur", die "onze leefwereld onherbergzaam" maakt. "Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder", sprak hij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP