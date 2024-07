In deze stad viert Willem-Alexander volgend jaar Koningsdag

Doetinchem heeft de eer om volgend jaar Koningsdag te organiseren. In 2025 viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag in de Gelderse stad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekendgemaakt.

Op zaterdag 26 april 2025 viert de koning met leden van zijn gezin en van de koninklijke familie zijn 58e verjaardag in de stad in de Achterhoek. In april dit jaar was Emmen aan de beurt om de koninklijke gasten te ontvangen.

De koning viert voor de vijfde keer zijn verjaardag in Gelderland. Eerder bezocht het koninklijk huis Lochem, Buren, Doesburg en Apeldoorn om de verjaardag van de koning te vieren.

Hart van Nederland/ANP