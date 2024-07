Feest in Huis Ten Bosch: prinses Alexia viert haar 19e verjaardag

Groot feest in huis Ten Bosch woensdag. Prinses Alexia viert namelijk haar verjaardag. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is negentien jaar geworden.

Alexia werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar oudere zus Amalia tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat prinses Alexia haar negentiende verjaardag in huiselijke kring zal vieren.

Studie

De prinses begint na de zomer met haar studie. Tijdens de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch gaf zij aan dat ze nog niet heeft besloten welke studie ze wil gaan doen.

