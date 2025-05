Chronisch zieke Karin kon niet voor zoon Adeo zorgen, nu helpen Benjamin en Arjan

Veel mensen hebben hulp nodig met hun kinderen, maar kunnen dat niet altijd vinden in hun eigen netwerk. Voor hen is er Stichting Buurtgezinnen, die gezinnen aan elkaar koppelt voor wat steun. Er worden steeds meer matches gemaakt tussen zogenoemde steunouders en vraagouders. In Doorn viert de organisatie haar 10-jarig jubileum met een bijzondere gast: koningin Máxima. Ze gaat in gesprek met kinderen zoals de 9-jarige Adeo, die steunouders heeft.

"De volledige zorg voor mijn kind is voor mij alleen te zwaar, omdat ik chronisch ziek ben", vertelt Karin Schrijver, moeder van Adeo. Daarom meldde Karin zich aan bij de stichting. "Ik was de eerste die ze gingen matchen. Best al snel kreeg ik een telefoontje: Benjamin en Arjan zouden steunvader kunnen worden."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Er werd twee keer een kennismaking georganiseerd. "Het voelde meteen goed." Het weekend brengt Adeo door bij zijn steunvaders. Eigenlijk voelt het meer als co-ouderschap. "De ervaring met Buurtgezinnen is zo goed dat ik mijn andere kind, een zoontje van 2,5 jaar oud, ook heb aangemeld bij Buurtgezinnen. Hij verblijft een dag per drie weken bij een steungezin."

Koningin Máxima was donderdag aanwezig bij de viering van het tweede lustrum van de stichting in Doorn, zoals te zien is in bovenstaande video. Eigenlijk zou de koningin in 2020 aanwezig zijn bij de eerste lustrumviering, maar die bijeenkomst werd geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Meer dan 7000 mensen

Stichting Buurtgezinnen werd in 2015 opgericht door pedagoog en (pleeg)moeder Leontine Bibo om gezinnen die het moeilijk hebben te koppelen aan een steungezin in de buurt. Sinds 2015 zijn er meer dan 140 gemeentes die zich hebben aangesloten bij de stichting. Voor meer dan 7000 mensen werd al een steungezin gevonden.