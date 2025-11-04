Terug

DDoS-aanval legde website 'Stem op een Vrouw' plat op dag van verkiezingen

DDoS-aanval legde website 'Stem op een Vrouw' plat op dag van verkiezingen

Verkiezingen

Vandaag, 19:39

De website van emancipatiebeweging 'Stem op een Vrouw' is op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen digitaal aangevallen. Op de ochtend van de verkiezingsdag ging de website volledig uit de lucht, de avond ervoor was de website al traag.

Volgens directeur Devika Partiman ging het om een ddos-aanval. Daarbij wordt de website overladen met automatische laadverzoeken. "Onze webbeheerder viel op dat er heel veel IP-adressen uit Rusland en China op de website probeerden te komen." De problemen waren in de loop van de verkiezingsochtend verholpen nadat er een verificatiesysteem werd ingesteld, wat de geautomatiseerde sitebezoeken tegenhield. De stichting laat weten aangifte te gaan doen.

Wie er achter de aanval zit, durft Partiman niet te zeggen. De stichting heeft tijdens de aanval als alternatief bezoekers met persoonlijke berichten via sociale media geprobeerd te helpen bij hun keuze. De stichting Stem op een Vrouw biedt stemhulp en advies om meer politieke vertegenwoordiging van vrouwen te realiseren. Partiman durft niet te speculeren over het effect van de aanval. "Het had wellicht nog een aantal voorkeursstemmen kunnen opleveren, maar daar is heel lastig iets over te zeggen."

Recordaantal vrouwen

Als het doel van de aanval was om stemmen op vrouwen te voorkomen, is dat mislukt. Bij deze Tweede Kamerverkiezingen is 43 procent van de verkozen Kamerleden een vrouw, liet de stichting eerder al weten. Dat is het hoogste percentage vrouwen in de Kamer sinds 1918. 

Volgens de stichting zijn vijf vrouwen extra verkozen met voorkeursstemmen. Stem op een Vrouw baseert zich op de proces-verbalen van de uitslagen. Volgens de analyse zouden er 65 vrouwen in de Kamer zijn gekozen. Dat is nog altijd minder dan de helft van de 150 te vergeven zetels.

Door ANP

