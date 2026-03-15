Ongeneeslijk zieke Gerton kandidaat voor Tilburgse raad: 'Ik ben geen dossier of kostenpost'

Verkiezingen

Vandaag, 14:26 - Update: 2 uur geleden

Hij weet niet of hij vier jaar vol kan maken, toch staat Gerton Govers (53) uit Tilburg op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Twee jaar geleden kreeg hij te horen dat hij kanker heeft, beter worden zit er helaas niet in. Toch wil Gerton de politiek in, met als doel: de stad beter maken.

Gerton heeft een zeldzame vorm van kanker in zijn kuit. Hij onderging tal van chemo's en bestralingen en wordt nog palliatief behandeld in het Erasmus MC. Werken gaat helaas niet meer, dus ontvangt hij een WIA-uitkering. "Omdat ik een uitkering ontvang, hadden mijn vrouw en ik geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Dat is oneerlijk, want het is niet zo dat ik nu de hele dag thuis niets zit te doen", zegt Gerton. "Mensen zoals ik worden gezien als last en kostenpost. Dat zijn we niet. Ik ben geen dossier, maar een mens. Ik wil ook wat betekenen voor een ander."

Gerton wil zich als kandidaat bij ONS Tilburg onder meer inzetten voor palliatieve patiënten. In de video hierboven gingen we met hem mee flyeren.

Door Redactie Hart van Nederland

