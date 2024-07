Na zeven maanden is het zover: nieuwe kabinet-Schoof treedt aan

Ruim zeven maanden na de verkiezingen treedt het kabinet onder leiding van Dick Schoof aan. Koning Willem-Alexander beëdigt de ministers en staatssecretarissen op paleis Huis ten Bosch. Daar staan de ministers van het nieuwe kabinet ook op het bordes.

De kabinetsploeg komt 's middags direct bijeen voor een ministerraad en zal de komende weken aan de slag moeten: de bewindslieden zullen de afspraken tussen PVV, VVD, NSC en BBB moeten invullen in een regeerakkoord.

Torentje

Dinsdag worden op de verschillende ministeries portefeuilles overgedragen aan de nieuwe bewindspersonen. Voor drie ministers geldt dat ze straks een heel nieuw departement zullen leiden. De meest opvallende overdracht is die van de spreekwoordelijke sleutels van het Torentje aan Dick Schoof, de nieuwe premier. Demissionair minister-president Mark Rutte zwaait dan echt af.

De ministerraad die 's middags wordt gehouden is het tweede overleg van het kabinet: dat hield maandag zijn oprichtingsvergadering, waarin de portefeuilleverdeling onder ministers en staatssecretarissen officieel werd gemaakt.

Het kabinet trekt later op de dag naar het Catshuis, waar de bewindslieden kennismaken met de parlementaire pers.

Bordesscène

Het is overigens maar de vraag of de nieuwe kabinetsploeg het droog houdt tijdens de bordesscène. Juist tot een uur of 11.00 blijft het regenen, maar daarna trekken de buien weer weg. En precies om 11.00 uur laat het kabinet-Schoof zich zien op het bordes van Huis ten Bosch. "Het wordt een grensgeval", verwacht een woordvoerder van Weeronline.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP