Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wilders trekt veel bekijks op Grote Markt in Groningen, ook fel tegenprotest

Verkiezingen

Vandaag, 17:50 - Update: 19 minuten geleden

Link gekopieerd

Het was zaterdagmiddag een drukte van belang op de Grote Markt in Groningen. Aanleiding was de komst van PVV-leider Geert Wilders. De partijleider deelde flyers uit om stemmen te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart.

Wilders bezocht de stad in het hoge noorden om bewoners 'een hart onder de riem te steken'. Aanleiding is de geplande uitbreiding van het AZC aan de Sint Petersburgweg. Na de uitbreiding kan het azc zeshonderd mensen opvangen. Dat stuit op grote weerstand bij Wilders en zijn partij. Op het plein verzamelden zich ook veel nieuwsgierige Groningers. Zij kwamen kijken om een glimp van Wilders op te vangen en hem te ontvangen.

'Vluchtelingen welkom, Wilders niet'

Naast voorstanders was er ook een tegenactie van tegenstanders van Wilders. Zij toonden onder meer borden met teksten als "Vluchtelingen welkom, Wilders niet". Ook hing er een groot spandoek met daarop het hoofd van Wilders en nazi-symbolen. Tot een confrontatie tussen de twee groepen kwam het niet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.