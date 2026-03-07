Wilders trekt veel bekijks op Grote Markt in Groningen, ook fel tegenprotest

Het was zaterdagmiddag een drukte van belang op de Grote Markt in Groningen. Aanleiding was de komst van PVV-leider Geert Wilders. De partijleider deelde flyers uit om stemmen te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart.

Wilders bezocht de stad in het hoge noorden om bewoners 'een hart onder de riem te steken'. Aanleiding is de geplande uitbreiding van het AZC aan de Sint Petersburgweg. Na de uitbreiding kan het azc zeshonderd mensen opvangen. Dat stuit op grote weerstand bij Wilders en zijn partij. Op het plein verzamelden zich ook veel nieuwsgierige Groningers. Zij kwamen kijken om een glimp van Wilders op te vangen en hem te ontvangen.

'Vluchtelingen welkom, Wilders niet'

Naast voorstanders was er ook een tegenactie van tegenstanders van Wilders. Zij toonden onder meer borden met teksten als "Vluchtelingen welkom, Wilders niet". Ook hing er een groot spandoek met daarop het hoofd van Wilders en nazi-symbolen. Tot een confrontatie tussen de twee groepen kwam het niet.