BBB wil islamitisch extremisme voorkomen: verbod op boerka en bidden op straat

De BBB wil gezichtsbedekkende kleding verbieden, staat in een document dat de partij woensdag heeft gepresenteerd. In het partijprogramma staat alleen dat gezichtsbedekking bij demonstraties verboden moet worden. Het stuk van woensdag is gericht tegen "islamitisch extremisme".

Extremisme slaat volgens de AIVD op activiteiten die de democratische rechtsorde ondermijnen, zoals haatzaaien of desinformatie verspreiden. In een toelichting tegenover het ANP heeft BBB-kandidaat en demissionair woonminister Mona Keijzer het ook over "islamitisch legalisme", wat ze omschrijft als "stap voor stap islamitische wetten deel laten zijn van het normale leven".

Hoe wijdverspreid is dat? "Nog niet heel veel", antwoordt Keijzer. "De percentages die dit aanhangen zijn laag. Maar regeren is vooruitzien." Het stuk herhaalt ook de wens van de BBB om versterkte gebedsoproepen te beperken. In het partijprogramma staat dat daar een verbod op moet komen, maar volgens Keijzer zijn uitzonderingen op "hoogtijdagen" mogelijk.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Openbare ruimte geclaimd

Ook bidden in groepen op straat wil de partij verbieden. Keijzer omschrijft sommige gevallen van groepsgebeden op straat als "een soort machtsvertoon" waarbij de openbare ruimte "geclaimd wordt".

Op de vraag of de publicatie een poging is kiezers bij de PVV weg te lokken, antwoordt Keijzer dat het stuk al langer klaarlag. "En wij benaderen dit onderwerp anders dan de PVV."

ANP