Herdenking deportatie Joodse Rotterdammers verstoord door betogers

De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd.

Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland, Zvi Aviner Vapni. Nadat zij waren verwijderd ging de plechtigheid door.

Waarom was er ophef rond de herdenking in Rotterdam?

De aanwezigheid van de ambassadeur bij deze herdenking stuitte op afkeuring van enkele fracties in de Rotterdamse gemeenteraad, Rotterdamse ambtenaren en tientallen maatschappelijke organisaties. Zij zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Bij alle voorgaande herdenkingen was de ambassadeur van Israël steeds aanwezig.

De herdenking werd bijgewoond door enkele honderden mensen. Burgemeester van Rotterdam Carola Schouten legde een krans namens het stadsbestuur en de Rotterdammers in Rotterdam-Zuid bij de 'Muur' en het Joods Kindermonument voor de Joods-Rotterdamse slachtoffers van de Holocaust. Schouten en de ambassadeur hielden een toespraak, er waren gebeden, er werden kransen gelegd en er was een moment van stilte.