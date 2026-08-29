XR blokkeert opnieuw snelweg in Den Haag

Extinction Rebellion (XR) blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de snelweg Utrechtsebaan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen, bij de tunnelbak richting Utrecht. Daar gaan ze met onder meer banners op het asfalt zitten.

De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. Een aantal politievoertuigen staat stil achter de activisten op de weg. Daarachter is gewoon verkeer aangesloten.

De burgemeester van Den Haag heeft laten weten de blokkade op de A12 'onmiddellijk' te laten ontruimen. Eerder deze maand vond een dodelijk ongeluk plaats toen op de A59 een file ontstond door een boerenprotest. Een dag later blokkeerde XR alsnog de A12:

0:35 XR blokkeert A12 dag na dodelijk ongeluk op A59

Verbod genegeerd

Met de actie negeren de activisten het recent nogmaals aangehaalde verbod op acties op de snelweg. Dat rechtvaardigen ze omdat ze politieke verantwoordelijkheid eisen voor de dodelijke klimaatrampen en onomkeerbare schade aan de natuur van de afgelopen zomermaanden, aldus de organisatie.

Als de Tweede Kamer op 1 september na het zomerreces terugkeert, moeten er "met spoed ingrijpende maatregelen" genomen worden om nog erger te voorkomen. XR herhaalt de grote wens dat fossiele subsidies afgeschaft worden. Ook willen de actievoerders dat de Nederlandse economie hervormd wordt, zodat deze minder afhankelijk is van fossiel.