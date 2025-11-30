Volg Hart van Nederland
Patiënten die klachten hielden na infectie demonstreren op Malieveld

Demonstratie

Vandaag, 21:47

Op het Malieveld in Den Haag voerden zondagmiddag patiënten, familieleden en verzorgers actie. Zij willen aandacht voor de soms langdurige gevolgen van infectieziekten zoals na Q-koorts, corona en de ziekte van Lyme. De demonstranten willen erkenning, betere zorg en een effectief beleid.

Volgens de organisatie gaat het in Nederland om honderdduizenden mensen die niet herstellen na een infectieziekte. Zij lijden aan post acuut infectieus syndroom (PAIS). Mensen van alle leeftijden hebben PAIS. "Jonge mensen, midden in het leven, en een hele toekomst voor zich. Nog erger: kinderen. Ze liggen thuis, soms alleen nog maar in bed, eenzaam, in het donker," aldus actiegroep #NietHersteld.

Online te volgen

Voor wie door hun medische situatie niet naar Den Haag kan komen, was de manifestatie online te volgen. Zij lieten soms een protestbord zien vanuit bed of vanaf de bank, op sociale media. Zo zegt Christine Kliphuis op X dat haar echtgenoot voor haar bij de demonstratie is.

En Felice praat op X over haar zus Merlin, die meer dan twee jaar long covid heeft:

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

