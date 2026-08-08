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A12 Den Haag weer vrij na blokkade Extinction Rebellion

A12 Den Haag weer vrij na blokkade Extinction Rebellion

Demonstratie

Vandaag, 12:44

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De A12 in Den Haag is weer vrij voor verkeer na een blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Tientallen betogers gingen rond het middaguur de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. Op last van de burgemeester heeft de politie de actievoerders er rond 14.00 uur vanaf gehaald.

Volgens de gemeente Den Haag heeft de burgemeester om 12.15 uur het bevel tot ontruiming gegeven. De politie riep tegen 14.00 uur om dat de demonstranten waren aangehouden en zette ze vervolgens in een bus. Het is niet bekend waar ze naartoe zijn gegaan.

Reactie op droogte en bosbranden

Op een livestream was te zien dat betogers spandoeken ophingen en protestbordjes bij zich hadden. Ook zwaaiden ze met XR-vlaggen. In een verklaring meldde XR dat de blokkade een reactie is "op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg". De activisten eisten een "directe en volledige stop" op het verbranden van fossiele brandstoffen en vroegen de overheid met spoed om maatregelen.

Bovendien kondigden ze voor 19 september een grotere blokkade van de A12 aan.

Door ANP
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