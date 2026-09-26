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Aanhouding bij kleinschalige anti-azc-demonstratie Delft

Demonstratie

Vandaag, 18:08

Opnieuw is er bij een anti-azc-demonstratie - ditmaal in Delft - een aanhouding verricht. De persoon in kwestie werd in de boeien geslagen om opruiing. Bij het protest, dat plaatsvond bij een azc aan de Kleveringenweg, waren enkele tientallen demonstranten aanwezig.

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De demonstratie was niet aangemeld en het ANP stelt dat volgens een politiewoordvoerder burgemeester Alexander Pechtold deze daarom heeft ontbonden. Een gemeentewoordvoerder gaat deze informatie nog na.

Het azc aan de Kleveringweg is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot het einde van dit jaar worden opgevangen. Het was deze zaterdag Open azc-dag evenals Burendag.

Geen open dag

Vanwege die eerste gebeurtenis mogen geïnteresseerden binnenkijken in een azc om zo een beter beeld te krijgen van hoe asielzoekers worden opgevangen. Het azc in Delft deed overigens niet mee aan deze actie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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