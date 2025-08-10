Zo'n 400 demonstranten bij gevangenis Vught om coronasceptische advocaat

Zo'n vierhonderd mensen stonden zondagmiddag bij de toegangsweg naar de gevangenis in Vught, bevestigt de gemeente na berichtgeving van Omroep Brabant. De manifestatie is aangekondigd onder de noemer 'Team Lichtcirkel voor Arno van Kessel'.

Advocaat Van Kessel stond in de coronatijd de coronasceptische stichting Artsen voor Waarheid bij. Hij was ook bestuurder van de stichting. Voor zijn handelen in de coronatijd is hij eerder tijdelijk geschorst door de Raad voor Discipline. Inmiddels is hij helemaal geschorst.

In juni hield de politie acht mensen aan in een onderzoek naar soevereinen, mensen die zich afkeren van de overheid en daarbij bereid zijn geweld te gebruiken. Volgens het AD zat Van Kessel daar ook tussen.

De mensen die zondag bij de PI Vught demonstreren, hadden van tevoren aangekondigd dat te doen, omdat Van Kessel daar vast zou zitten. Volgens een woordvoerder van de gemeente verliep de demonstratie rustig.

ANP