Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zo'n 400 demonstranten bij gevangenis Vught om coronasceptische advocaat

Demonstratie

Vandaag, 20:24

Link gekopieerd

Zo'n vierhonderd mensen stonden zondagmiddag bij de toegangsweg naar de gevangenis in Vught, bevestigt de gemeente na berichtgeving van Omroep Brabant. De manifestatie is aangekondigd onder de noemer 'Team Lichtcirkel voor Arno van Kessel'.

Advocaat Van Kessel stond in de coronatijd de coronasceptische stichting Artsen voor Waarheid bij. Hij was ook bestuurder van de stichting. Voor zijn handelen in de coronatijd is hij eerder tijdelijk geschorst door de Raad voor Discipline. Inmiddels is hij helemaal geschorst.

In juni hield de politie acht mensen aan in een onderzoek naar soevereinen, mensen die zich afkeren van de overheid en daarbij bereid zijn geweld te gebruiken. Volgens het AD zat Van Kessel daar ook tussen.

De mensen die zondag bij de PI Vught demonstreren, hadden van tevoren aangekondigd dat te doen, omdat Van Kessel daar vast zou zitten. Volgens een woordvoerder van de gemeente verliep de demonstratie rustig.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.