Schrik niet: om één minuut voor twaalf hoor je vandaag loeiende sirenes

Hoor je dinsdag om 11.59 uur allemaal sirenes van de politie? Schrik dan niet, want er is geen nood of iets ernstigs gebeurd. Agenten voeren op deze manier namelijk actie. Ze willen een goede regeling om eerder met pensioen te gaan.

Po litiemensen houden de 'alarmactie' bij verschillende gemeentehuizen verspreid over het land. De actie willen ze elke week houden, iedere week een minuut langer totdat de regeling voor zware beroepen wordt veiliggesteld.

Aftrap

Dinsdag 9 juli wordt de nieuwe actie in een reeks om 11.59 uur afgetrapt. Een minuut lang proberen de actievoerders burgemeesters te bereiken en hen aan te zetten om voor de zware beroepen op te komen.

Volgens het Landelijk Actiecentrum Politieacties weten burgemeesters, als verantwoordelijken voor de openbare orde en handhaving, "als geen ander dat politiemensen veel te verduren krijgen in hun werk en dat een vroegpensioen daarom gerechtvaardigd is".

Agenten treden op onder het gezag van burgemeesters, zij "verwachten en vragen" volgens het Actiecentrum "ontzettend veel". Het zou burgemeester daarom sieren als ze ervoor zorgen "dat 'hun' mensen gezond de eindstreep kunnen halen".

Hart van Nederland/ANP