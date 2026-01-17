Schaaktoernooi Tata Steel toch van start na blokkade actievoerders

Het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee is zaterdagmiddag niet op tijd van start gegaan door een protestactie van Extinction Rebellion. Het internationale toernooi zou volgens de planning om 14.00 uur beginnen, maar dat lukte niet. Dat laat een woordvoerder van de organisatie weten. Inmiddels is, meer dan twee uur later, het toernooi alsnog van start gegaan.

Organisatoren van het schaaktoernooi roepen de actievoerders op het toernooi niet te verstoren. Het internationale schaaktoernooi zou plaatsvinden in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee.

Kolen

XR meldt dat zij de ingang van het schaaktoernooi blokkeert en dat "rebellen" 2025 kilo kolen storten "omdat XR geen fossiele sponsoring accepteert". Een woordvoerder van het schaaktoernooi bevestigt de blokkades van de ingangen door actievoerders.

"Wij hopen dat de actievoerders hun verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen", aldus de organisatoren. "Vooral richting de honderden amateurschakers, opkomende talenten en schaakgrootmeesters die deelnemen aan het toernooi, en de duizenden toeschouwers."