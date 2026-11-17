De geplande sluiting van het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk zorgt voor verdeeldheid in de Zuid-Hollandse plaats. Dinsdagavond trekken voorstanders van het azc met lichtjes naar het gemeentehuis om te pleiten voor het behoud van de opvanglocatie. Actiegroep De Samenlopers biedt daar een petitie met ruim 2700 handtekeningen aan. De gemeente wil het azc in mei 2027 sluiten en heeft met Wassenaar afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers.

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De demonstranten verzamelen zich bij de Bonifatiuskerk en lopen vervolgens naar het gemeentehuis, waar ze hun petitie aanbieden aan wethouder René Peters. Daarna bespreekt de gemeenteraad de toekomst van het azc. Twaalf inwoners hebben zich aangemeld om hierover in te spreken. Zes van hen zijn tegen de sluiting, vijf zijn voor en één heeft nog geen duidelijk standpunt ingenomen.

Asieldeal met Wassenaar

Rijswijk heeft met Wassenaar afgesproken dat die gemeente vanaf 1 januari 2027 vijf jaar lang tweehonderd asielzoekers opvangt voor Rijswijk. In ruil daarvoor neemt Rijswijk jaarlijks de huisvesting van veertig statushouders over. Waar die mensen precies komen te wonen, is nog niet bekend. De gemeente moet volgens de huidige voorlopige cijfers 291 asielzoekers opvangen. Voor de resterende 91 plekken is nog geen oplossing gevonden.

Actiegroep De Samenlopers overhandigt de petitie met ruim 2700 handtekeningen aan de wethouder. Beeld: Hart van Nederland

Volgens het gemeentebestuur heeft Rijswijk de afgelopen jaren al veel bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen. Het contract met het COA voor de huidige locatie wordt daarom niet verlengd. Coalitiepartij Beter voor Rijswijk vindt dat de gemeente zich aan de eerder gemaakte afspraken moet houden. Bovendien moet het terrein volgens de partij beschikbaar komen voor economische ontwikkelingen.

Zorgen over huidige bewoners

Tegenstanders vrezen vooral de gevolgen voor de mensen die nu in het azc wonen. Volgens vrijwilliger Jan Ridder functioneert de opvanglocatie goed en hebben veel bewoners inmiddels een bestaan opgebouwd in Rijswijk. Ongeveer honderd van hen hebben werk en tientallen kinderen gaan er naar school. Een verhuizing zou betekenen dat zij opnieuw hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. "Sommige van de mensen hier zijn al zeven of acht keer verhuisd", vertelt Jan verder.

Ook oppositiepartij PRO Rijswijk is kritisch. Volgens raadslid Maarten van 't Eind verdwijnen er door de sluiting ruim 350 opvangplekken uit de regio. Hij wijst erop dat sommige bewoners al meerdere keren zijn verhuisd en dat nog onduidelijk is hoe de gemeente de huisvesting van extra statushouders gaat regelen.