Buurtbewoners protesteren tegen prostitutie in parkeergarage in hartje Utrecht

De plannen voor een kleinschalige sekswerklocatie in parkeergarage Paardenveld zorgen voor flinke onrust in Utrecht. Omwonenden voelen zich niet gehoord door de gemeente. Daarom liepen zij zaterdag een protestmars door de wijk.

"We hebben allerlei andere ideeën aangedragen, maar de wethouder moest en zou een sekswerkerplek doordrukken," vertelt Saskia Enderle, verontwaardigd tegen Hart van Nederland. Volgens de gemeente biedt de garage een veilige plek en is sekswerk een legaal beroep dat ruimte verdient. Het plan, dat maximaal 15 werkruimtes omvat, wordt verder onderzocht en later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

'Hele ongezellige dingen'

De omwonenden zijn het totaal niet eens met de keuze van de gemeente. Ze zijn bang voor onrust en overlast. "We zijn niet tegen sekswerk, maar hier op deze plek in een woonwijk, vind ik geen goed idee", vertelt Saskia. Volgens haar brengt sekswerk vaak "heel ongezellige dingen" mee. Ze hoopt, net zoals andere buurtbewoners, dat de gemeente naar hun zorgen luistert.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg is de plek juist geschikt. " Veel sociale controle, maar het gebouw biedt ook kansen om het sekswerk helemaal aan de binnenkant te doen. In zekere zin wordt het onzichtbaar, en daarmee hoop ik overlast te voorkomen."