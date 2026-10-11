Pro-Palestijnse mars trekt duizend deelnemers in Amsterdam

Zo'n duizend demonstranten zijn zondagmiddag vanaf de Dam in Amsterdam begonnen aan een pro-Palestijnse mars door de binnenstad. De deelnemers riepen leuzen als "Free Palestine" en "Amsterdam is saying no to genocide", ziet een ANP-verslaggever. Ook waren veel Palestijnse vlaggen te zien.

Het protest op de Dam vormt de afsluiting van een landelijke actieweek. Afgelopen week hielden actiegroepen in verschillende steden pro-Palestijnse sit-ins, marsen, herdenkingen en andere acties. Met de acties willen de organisaties de situatie in Gaza onder de aandacht houden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een eind aan genocide en gerechtigheid voor Palestina.

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Stille tocht

Ongeveer 250 demonstranten liepen eerder in de middag in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam, waar ze zich aansloten bij het nationale protest. Ze vroegen daarmee aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza.

De politie heeft een spandoek van demonstranten in beslag genomen, zag een ANP-verslaggever. Op het spandoek staat een spotprent afgebeeld met Dilan Yeşilgöz en Lidewij de Vos die in een spiegel kijken en daar Adolf Hitler als spiegelbeeld zien. Een van de twee demonstranten is in een politiebusje meegenomen. Ook een man met op een bord de teksten 'Israël is cancer' en 'Israhell' werd door de politie toegesproken.

Ge maskerde demonstranten

Bij het Monument op de Dam stonden vijf gemaskerde demonstranten met onder meer een spandoek met de tekst 'We support Hamas'. Rond 15.00 uur kwamen ongeveer zeventig motoren bij de Dam aan. Op diverse motoren en truien is een logo met de tekst 'Free Palestine Bikers' te zien. Bij het monument worden rookbommen afgestoken.