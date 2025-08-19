Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gepensioneerden boos: 'We betalen dubbel belasting, dit is pure diefstal'

Demonstratie

Vandaag, 20:38

Link gekopieerd

Ze zijn het spuugzat. Een groep gepensioneerden trekt aan de bel over wat zij een ‘miljoenenroof’ noemen uit hun pensioenpot. Het gaat om Nederlanders die vroeger in Duitsland werkten en daar een klein pensioen opbouwden. Sinds een belastingverdrag in 2016 voelen zij zich dubbel gepakt: eerst belasting in Duitsland, daarna nóg een keer in Nederland.

Peter van den Burg is zelf getroffen en strijdt al jaren voor rechtvaardigheid. "Het was een wirwar om erachter te komen, maar het komt neer op één ding: ik betaalde destijds al belasting in Duitsland, en nu moet ik in Nederland nóg een keer afrekenen. Je krijgt inkomen, dus je betaalt belasting, zeggen ze. Maar dat klopt gewoon niet."

Honderden euro's

Het probleem raakt naar schatting 65.000 Nederlanders. Samen gaat het om honderden miljoenen euro’s. Veel gepensioneerden leveren elke maand honderden euro’s in. Hoogleraar internationaal belastingrecht Eric Kemmeren bevestigt dat de systemen wringen. "In Duitsland betaal je bij de opbouw, in Nederland bij de uitkering. Als Nederland dan alsnog gaat heffen, voelt dat voor mensen als dubbele belasting."

Tijd tikt

De zaak ligt inmiddels bij de Hoge Raad, maar een uitspraak laat steeds op zich wachten. Voor de gedupeerden voelt dat als een bewuste vertraging. Van den Burg: "Als dit nog jaren duurt, zijn veel mensen er straks niet meer om hun gelijk te halen."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.