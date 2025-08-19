Gepensioneerden boos: 'We betalen dubbel belasting, dit is pure diefstal'

Ze zijn het spuugzat. Een groep gepensioneerden trekt aan de bel over wat zij een ‘miljoenenroof’ noemen uit hun pensioenpot. Het gaat om Nederlanders die vroeger in Duitsland werkten en daar een klein pensioen opbouwden. Sinds een belastingverdrag in 2016 voelen zij zich dubbel gepakt: eerst belasting in Duitsland, daarna nóg een keer in Nederland.

Peter van den Burg is zelf getroffen en strijdt al jaren voor rechtvaardigheid. "Het was een wirwar om erachter te komen, maar het komt neer op één ding: ik betaalde destijds al belasting in Duitsland, en nu moet ik in Nederland nóg een keer afrekenen. Je krijgt inkomen, dus je betaalt belasting, zeggen ze. Maar dat klopt gewoon niet."

Honderden euro's

Het probleem raakt naar schatting 65.000 Nederlanders. Samen gaat het om honderden miljoenen euro’s. Veel gepensioneerden leveren elke maand honderden euro’s in. Hoogleraar internationaal belastingrecht Eric Kemmeren bevestigt dat de systemen wringen. "In Duitsland betaal je bij de opbouw, in Nederland bij de uitkering. Als Nederland dan alsnog gaat heffen, voelt dat voor mensen als dubbele belasting."

Tijd tikt

De zaak ligt inmiddels bij de Hoge Raad, maar een uitspraak laat steeds op zich wachten. Voor de gedupeerden voelt dat als een bewuste vertraging. Van den Burg: "Als dit nog jaren duurt, zijn veel mensen er straks niet meer om hun gelijk te halen."