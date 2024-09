Onrustig bij Roeterseiland: opstootje bij demonstratie tegen UvA

Het was vrijdagmiddag even onrustig bij Roeterseiland. Bij de demonstratie van studenten en personeelsleden van de Universiteit van Amsterdam is een opstootje ontstaan toen agenten iemand met gezichtsbedekking daarop aanspraken. Een grote groep keerde zich daarop tegen de aanwezige agenten en dreef die naar achteren. De politie staat nu aan de andere kant van de brug bij het eiland.

Ook de agenten die de toegang tot het ABC-gebouw bewaakten zijn daar weg. De deuren zijn nog wel dicht. Een grotere groep mensen heeft inmiddels gezichtsbedekking opgedaan.

Ook een ploeg van omroep PowNed moest het ontgelden. Bij de ingang van het ABC-gebouw scandeerden de demonstranten "Tout le monde desteste le police"('iedereen walgt van de politie'), maar niemand ging het gebouw binnen.

Stilte

De demonstratie is gericht tegen de banden die de UvA onderhoudt met Israëlische academische instanties. Na het opstootje gingen de toespraken weer verder. De demonstranten trekken later op naar het Maagdenhuis, waar twee minuten stilte worden gehouden voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza.

