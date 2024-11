OM: agent en ME'er gebruikten te veel geweld bij coronademonstratie in 2021

Twee politiemedewerkers gebruikten volgens het Openbaar Ministerie te veel geweld bij een coronademonstratie op het Haagse Malieveld in maart 2021. Tegen een hondengeleider is daarom een taakstraf geëist. De ME'er die hem bijviel is volgens het OM wel schuldig, maar zou geen straf opgelegd moeten krijgen.

In de coronaperiode werd er veel gedemonstreerd tegen coronamaatregelen. In de video boven aan zie je een demonstratie in Hilversum in 2021.

De demonstratie op 14 maart 2021 was niet toegestaan, maar werd toch enige tijd gedoogd. Toen de demonstranten uiteindelijk werden gevorderd weg te gaan, bleef een grote groep hangen, aldus het OM. Tussen de demonstranten zwaaide één man met een startkabel. Een hondengeleider kwam in aanvaring met deze man die op de grond viel en de diensthond boven op hem kreeg.

Het OM beschrijft de situatie als volgt: 'Daarop greep hij de kop van de hond vast, die richting zijn gezicht kwam. De hondengeleider riep dat de man zijn hond moest loslaten en sloeg de man met zijn wapenstok, naar eigen zeggen om te zorgen dat die de hond zou loslaten. Dan komt er een ME'er bij die de hondengeleider wil helpen, ook die slaat met zijn wapenstok.'

'Diensthond zwaarste geweldsmiddel'

Volgens het Openbaar Ministerie was dit geweld toegestaan en gecontroleerd. De man liet de hond los, vouwde zijn armen beschermend om zijn hoofd en draaide op zijn buik. De hond was toen los, maar met een commando "vast, vast!" zette de hondengeleider het dier alsnog in het been van de man. Toen die naar zijn been en de hond greep, werd hij weer geslagen door de hondengeleider en de ME'er.

Het Openbaar Ministerie meent dat de man aangehouden mocht worden, maar ziet geen noodzaak voor het geweld dat daarbij in tweede instantie werd toegepast. "Een diensthond is na het vuurwapen het zwaarste geweldsmiddel dat de politie tot zijn beschikking heeft," zeiden de officieren van justitie. "Het is aan de hondengeleider om een moment te nemen en bewust te beslissen of het nodig is de hond opnieuw in te zetten. Als hij dit had gedaan, had hij gezien dat de man slechts afwerende bewegingen maakte en zich al op zijn buik draaide. Maar hij heeft min of meer blind de hond opnieuw laten bijten."

Klappen onrechtmatig

De ME'er begon toen ook weer met slaan, omdat de man zich volgens hem verzette tegen zijn aanhouding. Het Openbaar Ministerie vindt dat een verkeerde conclusie. De man bleef inderdaad niet helemaal stil liggen, maar dat was niet uit verzet. Het was omdat hij zich wilde beschermen tegen de hond die zojuist in zijn been was gezet. De laatste klappen van de ME'er waren daarom volgens het Openbaar Ministerie onrechtmatig.

In het bepalen van de strafmaat weegt het Openbaar Ministerie mee dat de belasting op de politie in het voorjaar van 2021 enorm was. Tegen de hondengeleider eiste het Openbaar Ministerie een taakstraf van 20 uur. Bij de ME'er houdt het OM meer rekening mee dat hij reageerde op een situatie die door zijn collega werd veroorzaakt. Het OM vroeg hem schuldig te verklaren zonder oplegging van straf.

Op 19 december doet de rechtbank uitspraak.