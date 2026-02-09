Dinsdag mogelijk extra druk bij bagage op Schiphol door acties douane

Wie dinsdag naar Schiphol gaat, kan lange wachtrijen en drukte rond de uitgang van de bagageclaimhal verwachten. Douaniers gaan namelijk actievoeren op de luchthaven. Ze houden tussen 12.00 uur en 13.30 uur extra controles onder binnenkomende passagiers nadat ze hun ruimbagage hebben opgehaald.

De actie wordt dinsdag gehouden bij bagagehallen 3 en 4, zo meldt de luchthaven. Alle binnenkomende passagiers worden daar gecontroleerd. De douaniers voeren actie omdat ze een hoger salaris voor ambtenaren willen.

Nullijn

De vakbonden hebben bij de aankondiging al benadrukt dat de actie op de Rijksoverheid is gericht, niet op Schiphol. "We begrijpen dat dit voor reizigers, die net een vlucht achter de rug hebben, vervelend is", meldt Schiphol. "We faciliteren het recht op demonstratie, waarbij we er alert op zijn dat alles veilig en ordelijk verloopt. Daar is dan alle inzet van Schiphol ook op gericht."

Het demissionaire kabinet wil vasthouden aan de nullijn als besparingsmaatregel. Rijksambtenaren kregen bij de vorige cao, die van 1 juli 2024 tot eind 2025 liep, een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Ook kregen ze een eenmalige uitkeringen als compensatie voor inflatie. De vakbonden stellen dat douaniers erop achteruitgaan in koopkracht zonder loonsverhoging en inflatiecorrectie.

Meerdere stakingen

In andere sectoren is de afgelopen weken ook al actie gevoerd vanwege het uitblijven van een loonsverhoging. Zo staakten in januari medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis een uur en personeel van gevangenis De Schie in Rotterdam twee uur. Vorige week werd in het Detentiecentrum Rotterdam 2,5 uur het werk neergelegd.