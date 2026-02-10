Douaniers voeren actie: lange rijen bij bagagehallen op drie luchthavens

Is het niet het weer dat voor problemen zorgt op de luchthavens, dan is het wel de bagageafhandeling. Reizigers op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport hebben deze middag te maken met flinke vertragingen bij de douane. Douaniers voeren actie om aandacht te vragen voor hun loon, waardoor het ophalen van bagage en het passeren van de douane veel langer duurt dan normaal.

Waar reizigers normaal gesproken na de bagageband snel door kunnen lopen, moet nu iedereen met een koffer aansluiten in lange rijen. Alle bagage wordt gecontroleerd, in plaats van de gebruikelijke steekproeven. "We doen dit niet om reizigers te pesten, maar dit is een conflict met de overheid, die onze werkgever is", zegt FNV Overheid-voorzitter Jasper de Jong. "We delen ook flyers uit om uit te leggen waar de actie om draait."

Frustratie passagiers

De vertraging leidt tot frustratie bij passagiers. "Ik had al zeven uur vertraging vanuit Ghana en nu sta ik opnieuw lang te wachten. Dat is niet fijn", zegt een reiziger tegen Hart van Nederland. Een andere reiziger benadrukt dat passagiers hier niet de dupe van zouden moeten worden.

Hoewel de actie officieel duurde van 12.00 uur tot 13.30 uur, merken aankomende reizigers de rest van de middag nog de gevolgen. Volgens de douane zijn extra medewerkers ingezet om de controles zo snel mogelijk te laten verlopen, maar overlast kon niet worden voorkomen.

De douaniers voeren actie omdat zij al langere tijd geen loonsverhoging of inflatiecorrectie krijgen. De overheid wil vasthouden aan een nullijn, iets waar vakbond FNV het niet mee eens is.