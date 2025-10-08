Treinverkeer Amsterdam plat door Pro-Palestina activisten op spoor, Wilders: 'Pure terreur'

Pro-Palestina demonstranten van Extinction Rebellion zijn bij Amsterdam Centraal het spoor op gegaan. Dit gebeurde rond 19:30. De politie heeft ze inmiddels alweer van het spoor gehaald, maar het is nog erg onrustig rond het station met tientallen actievoerders die voorbij de politie proberen te komen. Het treinverkeer werd stilgelegd en begon rond 20.30 uur weer op te starten.

De activisten die het spoor op waren gelopen, werden door agenten op de perrons gehesen en het gros van de demonstranten is in de boeien geslagen. Ze stonden op meerdere sporen en riepen onder meer "free free Palestine." Het ging om sporen 1, 2, 4 en 5, waar zich zo'n twintig mensen hadden verzameld.

PVV-leider Geert Wilders noemt de actie op X pure terreur: 'Het land ontwrichten en mensen angst aanjagen. Bewust en gepland. Pak ze op, sluit ze op en verbiedt Exctinction Rebellion!'

'Bloed aan je handen'

De activisten riepen onder meer "Amsterdam is saying no to genocide", "free free Palestine" en "Dick Schoof, schande, bloed aan je handen". Ze werden een voor een weggevoerd op oranje karretjes.

Een politiewoordvoerder geeft aan dat ook een andere groep demonstranten is tegengehouden. Die liep van de Dam naar het station. Het ging om zo'n veertig mensen. "De driehoek bepaalt wat er met hen gaat gebeuren." De spoorlopers waren volgens de woordvoerder al langer op het station.

Dinsdag maakte XR al bekend dat zij woensdag opnieuw het spoor zouden blokkeren bij "een cruciaal Nederlands station" als het kabinet niet vóór woensdag om 15.00 uur een volledig economisch embargo had ingesteld tegen Israël.

Alert

De politie laat weten dat ze voorbereid was. "We zijn in en rond het station, maar er zijn vijftien sporen met allerlei mensen. Je kan niet veertig ME'ers op alle perrons zetten. Je ontkomt er niet aan dat mensen het spoor opgaan", aldus een woordvoerder.

Een NS-woordvoerder zei eerder al dat het aan de politie is om in te grijpen als mensen het spoor betreden. "We staan in contact met veiligheidsdiensten. We zijn alert, van onze veiligheidsafdelingen tot aan mensen die aan de dienstregeling werken."

Veel politie op de been bij Amsterdam CS

Hart van Nederland/ANP